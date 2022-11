Anche la Polizia di Sassari continua a restare in prima linea per contrastare la violenza contro le donne.

In occasione della giornata per la sensibilizzazione sul fenomeno sociale purtroppo sempre di attualità, la Questura sassarese ha diramato i dati sulle attività e gli interventi degli agenti per arginare e reprimere gli episodi di violenza in città.

Nel dettaglio, in questi mesi mesi sono stati cinque gli arresti in flagranza di reato per atti persecutori, violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Diciannove, invece, gli ammonimenti del Questore per atti persecutori e violenza domestica.

E ancora, sono stati emessi 21 provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e divieti di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Gli arresti con custodia cautelare in carcere, in totale, sono stati sei.

Sempre in occasione del 25 novembre, i poliziotti della Questura di Sassari hanno partecipato a molteplici iniziative cittadine di confronto e sensibilizzazione, tra cui la seduta straordinaria del Consiglio Comunale e il convegno tenutosi il 22 novembre presso l’Aula Magna dell’Università di Sassari dal titolo “Strumenti e prassi per contrastare la violenza sulle donne”, organizzato dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Sassari in collaborazione con l’Università di Sassari, il Comune e l’Unione Forense per la Tutela dei diritti Umani.

Al convegno il Questore di Sassari ha ribadito le potenzialità dello strumento amministrativo dell’Ammonimento del Questore, per incidere in modo rapido sulla pericolosità degli autori di violenza domestica o di atti persecutori.

(Unioneonline/l.f.)

