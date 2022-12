Incidente stradale nel tardo pomeriggio a Sassari, in via Asproni angolo via IV Novembre, dove si sono scontrate due autovetture.

Due le persone coinvolte nel sinistro, di cui una, soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Sul posto i Vigili del fuoco, che hanno prestato i soccorsi e messo in sicurezza la zona. Presenti anche i Carabinieri e la polizia locale per i rilievi di competenza.



