I carabinieri della sezione radiomobile di Sassari hanno arrestato in flagranza di reato un 48enne sassarese per furto in abitazione.

L’uomo è stato fermato ieri sera dai militari mentre tentava di fuggire a bordo di un autobus di linea, dopo avere rubato un portafogli contenente dieci euro e dei documenti da una casa di via Manca.

Il ladro era riuscito a entrare, avendo trovato la porta aperta.

Dopo essere stato arrestato, il 48enne è stato portato nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari.

Durante l’udienza di convalida di oggi per lui è stato disposto l’obbligo di firma.

