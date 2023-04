Ricominciano nel cimitero di Sassari i furti di addobbi funebri dai loculi. Una triste "usanza" che negli ultimi mesi pareva fosse dimenticata, a favore del vivere civile e del rispetto dei defunti e dei loro familiari.

Invece sono tornati i trafugatori di fiori, vasetti e onoranze funebri. «Una vergogna eseguita da vigliacchi che non hanno un minimo di cuore - ammonisce un'anziana vedova sassarese -. Faccio una grande fatica per recarmi al camposanto e onorare degnamente mio marito, ma da settimane dal suo loculo rubano tutto. Forti del fatto che rimarranno impuniti. Penso sia ora di dire basta a questa situazione incresciosa. Che il comune o chi gestisce il cimitero raddoppi la sorveglianza in qualche modo. Sono decine oramai i loculi presi di mira giornalmente».



© Riproduzione riservata