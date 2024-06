Tre anni di reclusione confermati nei giorni scorsi anche in Corte d’appello a Sassari per i presunti complici della rapina nella gioielleria Bartoletti del 2013. Quando un uomo entrò nell’attività, il volto in parte coperto e armato di un coltello, e sottrasse dei gioielli che in quel momento venivano mostrati a una coppia di presunti clienti. Proprio l’uomo e la donna di cui è stata ribadita la condanna e che, secondo l’accusa, non avevano mostrato alcuno spavento e avevano finto di inseguire il rapinatore per poi dare indicazioni sbagliate agli agenti di polizia sulla direzione di fuga intrapresa dall’uomo.

A disporre la sentenza la corte presieduta dalla giudice Marina Capitta, a latere Maria Grixoni e Carmela Rita Serra, mentre gli avvocati difensori erano Lisa Vaira e Giorgio Murino.

