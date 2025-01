Due persone al pronto soccorso per un tamponamento oggi a Sassari. Nel pomeriggio il conducente di una Golf che scendeva per viale Umberto, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell’autovettura finendo contro una macchina parcheggiata.

Notevoli i danni procurati al muso dell’autovettura mentre, per fortuna, le persone coinvolte nell’incidente hanno riportato solo lievi contusioni e sono state portate in codice giallo per accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata. Sul posto, insieme al 118, anche i vigili del fuoco e la polizia locale.

