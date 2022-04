Ci è stato segnalato che i calcinacci e piccole porzioni di soletta in realtà provenivano dai balconi del fabbricato posto in Via Sulcis esattamente di fronte al cantiere edile di Edilpiemme S.r.l., lì adiacente.

Confermiamo, in ogni caso, che tale società non ha nulla a che fare con il fatto riportato nel presente articolo.

Caduta di calcinacci e cornicioni dalla facciata degradata di un palazzo. Le pietre sono crollate all’improvviso finendo sulla strada, nella via Marghinotti a Sassari, una zona particolarmente trafficata.

Grossi frammenti di balconi sono caduti nella carreggiata percorsa anche dai pedoni. Un rischio per l’incolumità delle persone, con pericoli anche per le vetture.

L’edificio, nonostante fosse protetto da un telone per l’avvio dei lavori di recupero, ha perso enormi porzioni di cemento armato che hanno costretto i vigili del fuoco del comando provinciale ad intervenire per mettere in sicurezza l’immobile.

Allarmate dai residenti le squadre del 115 hanno delimitato l’area con divieto di accesso alle persone che transitavano in prossimità dei ponteggi. Per evitare ulteriori crolli sono stati effettuati interventi di demolizione di alcune parti pericolanti. L’intera area è stata circoscritta con nastro bianco rosso.

