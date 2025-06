Un aiuto per i sassaresi e per i turisti/camperisti che vogliono raggiungere Platamona e i suoi 15 km di spiaggia. Il consorzio Zir di Predda Niedda offre gratis le proprie aree di sosta e parcheggio per auto e caravan da dove si potrà prendere il bus Atp della linea MP per raggiungere Platamona. L’alternativa è dirigersi verso Sassari sull’autobus che porta al capolinea di via Tavolara, salire sulla tratta BB e andare dall’altra parte del litorale. Tutto al costo del biglietto giornaliero Atp da poco più di 3 euro per l’iniziativa che eviterebbe a coloro che usufruiranno dell’offerta di non trovare parcheggio sul litorale o di pagarlo salato. L'iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra il Consorzio, l’Azienda Trasporti Pubblici di Sassari, la cooperativa D&S Giardini che sta curando la pulizia del verde, delle rotatorie e delle aree di sosta di Predda Niedda, e in collaborazione con l'Associazione Camperisti Turritani che opera in tutto il territorio Nazionale e oltre.

