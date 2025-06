Omaggio a Sergio Atzeni per l'intrigante cartellone di Alghero Estate 2025, la rassegna organizzata dal CeDAC Sardegna sulla Riviera del Corallo, che spazia tra le storie della Bibbia e il mito di Antigone, fino a un progetto multimediale ispirato ai “giganti” di Mont'e Prama e alle culture del Mediterraneo, realizzata con il patrocinio del Comune di Alghero e il sostegno della Fondazione Alghero e con il patrocinio e il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e del MiC / Ministero della Cultura e il contributo della Fondazione di Sardegna.

Quattro titoli in cartellone dal 4 luglio al 31 agosto nello spazio en plein air del complesso architettonico de Lo Quarter, con protagonisti del calibro di Moni Ovadia e Aldo Cazzullo alle prese con “Il romanzo della Bibbia”, un attore poliedrico come Valerio Aprea che porta in scena “I Sogni della Città Bianca” e Gavino Murgia che (re)inventa “L'Arte dei Giganti” mentre Gabriele Vacis, uno dei più importanti registi teatrali italiani, firma una originale rilettura del dramma di Sofocle.

Il programma:

venerdì 4 luglio alle 21.30 – va in scena “Il romanzo della Bibbia” (produzione Corvino Produzioni – CTB / Centro Teatrale Bresciano), un appassionato e coinvolgente viaggio attraverso i testi sacri fondamentali per le tre religioni monoteiste in compagnia del giornalista e scrittore Aldo Cazzullo e dell'attore e cantante, drammaturgo e regista Moni Ovadia, sulle note del violoncello di Giovanna Famulari.

Storie metropolitane tra ironia e rabbia – domenica 13 luglio alle 21.30 – con “In Città”, da “I Sogni della Città Bianca” di Sergio Atzeni, nell'interpretazione di Valerio Aprea, attore di teatro e cinema, volto noto del piccolo schermo. Omaggio a Sergio Atzeni a trent'anni dalla scomparsa dello scrittore e poeta, per un ideale itinerario nella “sua” Cagliari, avvolta nella luce abbacinante del Mediterraneo: Valerio Aprea, già apprezzato interprete di “Qui e Ora” e dei monologhi “In mezzo al mare” e “Gola” firmati da Mattia Torre, una nomination ai Nastri d'Argento per la serie “A casa tutti bene”, dà voce a personaggi come Burriba, impiegato amareggiato in rivolta e Marcello, con la sua parabola da astro nascente del ring a falena notturna, tra il ritratto di Maddalena, “scandalosa” eroina moderna con un'esistenza in bilico tra estasi mistica e piaceri terreni, e le strane avventure di un uomo in divisa, tra sogno e realtà.

Un'antica tragedia riletta con sensibilità contemporanea – domenica 20 luglio alle 21.30 – con “Antigone e i suoi fratelli” (produzione a.ArtistiAssociati, in collaborazione con Ass. cult. PoEM): tutta l'attualità del capolavoro di Sofocle nella mise en scène firmata da Gabriele Vacis, con scenofonia e ambienti a cura di Roberto Tarasco, per riscoprire lo spirito di ribellione contro gli arbitri del potere. Una compagnia di giovani attori – PoEM / Potenziali Evocati Multimediali – si confronta con l'“Antigone” di Sofocle, ma anche con le “Fenicie” di Euripide dove emerge l'antagonismo tra i figli di Edipo, Eteocle e Polinice, in guerra per il trono: alla loro morte in un duello fratricida, si apre il conflitto tra la giustizia umana di Creonte e le leggi divine, cui si appella la giovane eroina, che impongono il rispetto della pietas.

Il talento di Gavino Murgia, jazzista di fama internazionale e l'enigma dei volti scolpiti nella pietra – domenica 31 agosto alle 21.30 – per “L’Arte dei Giganti”, una performance / installazione che fonde musica e archeologia per raccontare «l'anima di un’isola leggendaria». Una creazione multimediale ispirata alle sculture di antichi guerrieri, arcieri e pugilatori, con un'iconografia che rimanda ai bronzetti nuragici e al mistero di una civiltà scomparsa di cui restano preziose vestigia architettoniche e (forse) rare iscrizioni. Nella colonna sonora il polistrumentista nuorese attinge al folklore, fra tradizione e innovazione, per evocare il ricordo degli antichi abitanti dell'Isola, accanto ai paesaggi rupestri, alla flora e alla fauna della Sardegna. per informazioni e prenotazioni: iousaidaniela@tiscali.it – cell. 349.4127271 – www.cedacasardegna.it - prevendite online: wwww.vivaticket.com















