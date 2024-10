Razionalizzare gli spazi, separando la didattica dagli uffici, e migliorare l'efficenza energetica. Sono i binari seguiti nel profondo intervento di restauro che riguarda il palazzo di via Roma della ex Facoltà di Lingue e letterature straniere e lo storico Palazzo Ciancilla. Ieri il Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, Gavino Mariotti, ha inaugurato le nuove aule didattiche del Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali (DUMAS) di via Roma.

«La presenza e la dignità dello spazio è sintomo di civiltà, cultura e attenzione nei confronti degli studenti», ha dichiarato Mariotti.

Il risultato del restyling combina la funzionalità degli interni e la conservazione dell’aspetto originale della struttura esterna, creando un insieme armonico e accogliente, ancora più vivibile per la comunità studentesca: simbolo di questa nuova interconnessione è la passerella che collega i due edifici, oltre al giardino antistante il dipartimento completamente rinnovato.

Spicca la nuova aula “Giulia Pissarello A” e “B” (ex preside scomparsa durante il Covid) che all’occorrenza è unificabile in unico grande spazio da 310 posti, accessibile, al pari delle altre aule, alle persone con disabilità motoria e dotata di attrezzature multimediali per videoproiezioni e lezioni a distanza.

La cerimonia si è aperta con la benedizione dell’ingresso del palazzo di Lingue da parte dell’Arcivescovo Mons. Gianfranco Saba, poi il Rettore e la direttrice del DUMAS, Lucia Cardone, hanno tagliato il nastro. Sono intervenuti anche il Sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, la direttrice Lucia Cardone, il Prorettore alla Didattica Pietro Pulina, il rappresentante degli studenti e delle studentesse del dipartimento, Francesco Fumu, il dirigente dell’Area Appalti ed Edilizia dell’Ateneo Simone Loddo, l’architetto Giulio Felli della società di progettazione CSPE di Firenze.

