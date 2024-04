Un'altra morte di una persona anziana nel centro storico di Sassari. Un 80enne è stato trovato senza vita questa mattina in un vicolo di Corso Trinità.

Un nipote, preoccupato perché non aveva sue notizie da qualche giorno, è entrato nell'abitazione scoprendo il cadavere del proprio parente. Sono intervenuti i carabinieri, il 118, i vigili del fuoco e la polizia locale per i primi accertamenti.

La persona deceduta era sempre seguita dai propri cari, non avendo figli, ma preferiva la solitudine e stare in casa, quell'abitazione dove ha trovato la morte. Intanto si attende l'arrivo sul posto, come atto previsto dalla legge, del magistrato.



