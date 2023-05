La polizia locale di Sassari ha fermato questa sera un individuo che avrebbe minacciato con un coltello alcune persone in piazza Castello per ottenere dei soldi. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe mostrato l’arma a diversi presenti chiedendo del denaro ma senza ricevere nulla da chi si trovava nello slargo.

Subito individuato dagli agenti della stazione mobile della piazza ha tentato la fuga verso il centro storico. Ma non ha fatto molta strada perché è stato fermato, tra via Brigata Sassari e piazza del Carmelo, in breve tempo dagli uomini della polizia municipale.

Nel frattempo si sarebbe disfatto del coltello di cui ora i poliziotti sono in cerca.

