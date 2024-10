Disagi a Sassari per le intense piogge di oggi iniziate stamattina verso le 9. Colpiti in primis i punti della città che, per conformazione, si prestano agli allagamenti, aggravati oltretutto dalla mancata pulizia delle caditoie e dei tombini.

Al momento il Comune ha deciso di chiudere alcune strade, come il sottopasso di Santa Maria, riaperto però al traffico in ingresso città.

Auto sommersa in viale Adua a Sassari (foto concessa)

Traffico congestionato in via Predda Niedda, che va però normalizzandosi; si segnalano poi il cedimento del manto stradale in via Forlanini, la Strada 33 di Predda Niedda, allagata e intransitabile, la strada 12 del piazzale Eurospin, allagato in seguito all’esondazione del rio Calamasciu.

Chiusa pure Funtana di Lu Coibu, strada 291 per Alghero, anch’essa allagata.

La polizia locale, presente nei vari luoghi non transitabili, sta indicando le vie percorribili.

