Restyling per otto pensiline dell’Atp di Sassari grazie a una riqualificazione voluta dall’Azienda e realizzata dalla Sardegna Vending, impresa che ha vinto l’appalto per la gestione delle strutture dedicate alle fermate dei bus.

Le nuove strutture saranno dotate di pannelli informativi multilingua, disponibili anche per i turisti, e di un sistema d’allarme antintrusione provvisto di centralina, sirena da esterno e protezioni antiurto per i distributori e le porte blindate, attivo 24 ore su 24.

Le telecamere sono collegate alla centrale operativa di un istituto di vigilanza del territorio garantendo così una sorveglianza continua, accresciuta dal passaggio delle ronde notturne. Le biglietterie automatiche sono del tipo self-service che consentono i pagamenti elettronici, includendo sistemi innovativi come Satispay. Presenti anche i distributori che forniscono snack e bevande. Un sistema complessivo che si avvale di un tablet touch multilingua, con un’interfaccia intuitiva e di avanzata tecnologia touchscreen, che semplifica in questo modo il processo di selezione e acquisto.

Le pensiline ristrutturate si trovano in Piazza Vienna (capolinea), via Luna e Sole (fronte scuole), via Gramsci (fronte Conad), viale Italia (lato Policlinico), via Predda Niedda (Cimitero), Predda Niedda str 21 (fronte ex Auchan), Corso Cossiga (fronte scuola N.2), via Lobina 7 (S. Orsola).

«Si restituisce alla città - dichiara il presidente Atp Paolo Depperu - non solo un servizio essenziale e fondamentale per migliorare l'esperienza di attesa e di viaggio ma si rendono ancora più decorose alcune vie strategiche con strutture non solo funzionali per chi aspetta il bus ma anche esteticamente gradevoli per la collettività. Continueremo a investire per garantire un servizio di qualità per tutti i cittadini di Sassari».

