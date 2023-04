Stamattina 5 dipendenti della Coopservice (tra cui 4 donne), cooperativa emiliana che opera in ambito nazionale, impegnati con mansioni lavorative nella pulizia del Palazzo Rosa, un padiglione medico ubicato a fianco dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, hanno denunciato l'azienda per mobbing all'Ispettorato del lavoro in via Lelio Basso.

«Totale disorganizzazione nel lavoro, cambi di orari continui, carichi eccessivi e continue indebite pressioni da parte dell'azienda ci hanno indotto a questa denuncia - spiega Giuseppe Barra, 47 anni di Porto Torres, a nome dei cinque -. Tutto è incominciato dal 1 marzo, cioè da quando abbiamo cambiato società e siamo stati assorbiti dalla Coopservice che ha vinto il nuovo appalto. Particolarmente discriminati noi ex iscritti Fisascat, tra l'altro non sufficientemente tutelati e difesi dalla nostra segretaria. Le pressioni sono incominciate dai primi giorni e l'ambiente di lavoro è subito diventato impossibile. Anche per noi che veniamo da anni di esperienza in questo settore e in queste mansioni. Ora quindi la denuncia all'Ispettorato, nella speranza che si faccia chiarezza sull'espletamento dell'appalto e che le cose tornino alla normalità, come orari, organizzazione e pressioni».

Anche a Nuoro nei mesi scorsi la Coopservice è stata al centro di polemiche da parte di lavoratori e in quel caso anche dei sindacati.

© Riproduzione riservata