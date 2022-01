Ingiurie e offese sui social, commenti denigratori contro gli infermieri, impegnati quotidianamente nelle strutture ospedaliere di Sassari. “Non siamo disposti a tollerare in nessun modo insulti gratuiti e privi di fondamento alla categoria e alla professione”. Così Gianluca Chelo, presidente dell’Ordine degli Infermieri di Sassari, prende posizione rispetto a scritti diffamatori pubblicati sui social network contro la categoria di infermieri vittime di continui messaggi offensivi in rete.

Il 14 gennaio è stato infatti presentato un esposto alla Procura della Repubblica per denunciare i fatti avvenuti tra Natale e Capodanno dove su un noto gruppo Facebook sassarese veniva pesantemente offesa la professione infermieristica nella figura di una collega e del suo reparto, entrambi descritti con parole ingiuriose. “Gli infermieri - spiega Chelo - da ormai due anni sono allo stremo delle forze ma non hanno mai smesso di fornire professionalità e tutela alla cittadinanza, spesso in condizioni assistenziali complicate, sovraffollamento ospedaliero e accessi aumentati in maniera esponenziale nei pronto soccorso, con organici ridotti all’osso in qualsiasi unità operativa, con dinamiche contrattuali troppo spesso precarie”. In particolare ad essere prese di mira sono le figure professionali che operano nei reparti infettivi Covid.

© Riproduzione riservata