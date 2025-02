Insulta i carabinieri e li minaccia: “Lo dico a babbo”. L’episodio è avvenuto a Sassari, 4 anni fa, e stamattina in tribunale si è tenuta la discussione per cui la persona è imputata per oltraggio a pubblico ufficiale.

Tutto nasce quando i militari si recano dall’accusato per consegnargli una notifica e la reazione non è delle più accomodanti. L’allora 25enne avrebbe strappato il documento e rivolto alle forze dell’ordine una pesante ingiuria. Non pago, secondo l’imputazione, aveva indirizzato ai carabinieri la frase: «Lo dico a babbo».

Asserzione sembrerebbe non ironica ma che invitava a fare attenzione a un eventuale intervento del genitore. La pm Ilaria Achenza ha chiesto 4 mesi di condanna mentre l’avvocato difensore, Vittorio Campus, ha sottolineato come la norma del codice penale si può applicare se anche altre persone hanno assistito all’oltraggio e, in questo caso, non sarebbe successo. La giudice Silvia Masala ha rinviato ad aprile per la sentenza.

