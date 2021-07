Un ex infermiere in vacanza in Sardegna, vaccinato con doppia dose, è stato ricoverato nel reparto malattie infettive dell'ospedale di Sassari, positivo al Covid, variante delta, e con sintomi della malattia. In provincia di Sassari anche ieri si sono verificati due casi simili: entrambe le persone contagiate avevano eseguito i due vaccini, ma anch'essi sono risultati positivi alla variante delta del virus, oramai sempre più diffusa.



© Riproduzione riservata