Riprende la campagna di prevenzione stradale della Polizia locale di Sassari denominata “operazione trasparenza”. Da domani e sino al 31 marzo i controlli si concentreranno sulle strade sassaresi che hanno fatto registrare nel 2022 il numero più alto di incidenti. Nell'anno appena concluso sono infatti aumentati a 1.249 rispetto ai 1.015 del 2021.

Queste le vie interessate: Via Predda Niedda, via Buddi Buddi, via Budapest, viale Porto Torres, via Don Sturzo, via Prati. E ancora: a Ottava, sulla ex 131, ss 200 (Sassari-Sorso), via Domenico Millelire, via De Martini, S.P. 18 Bancali, Palmadula – S.P. 4 S.P. 18, S.P. 42 Campanedda.

Saranno monitorati il rispetto dei limiti di velocità, lo stato psico fisico dei conducenti, il corretto utilizzo dei sistemi di ritenuta e l’uso del cellulare. Si punta a sensibilizzare l’utenza sull’importanza che assume il rispetto delle norme per preservare la sicurezza della circolazione stradale; creare la consapevolezza nel conducente di aver violato i limiti di velocità per effetto della contestazione immediata dell’illecito poiché il dispositivo utilizzato “telelaser” permette di fermare il conducente che viola i limiti di velocità a cui viene immediatamente contestata la condotta illecita.

Tra le cause scatenanti si colloca al primo posto la guida distratta legata all’uso dissennato del cellulare. Anche la guida in stato di ebbrezza ha fatto registrare dati piuttosto preoccupanti: 101 conducenti denunciati nel 2022, 69 nel 2021, con un aumento percentuale del 44,2% in un anno dei conducenti in stato di alterazione psico-fisica per l’assunzione di alcol, del 52,9% per l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

