Prima in Sardegna nel contest regionale di Silanos per il miglior panettone artigianale ''secondo la Sardegna''. Seconda a Carrara, nel campionato nazionale, categoria migliore colomba classica.

Protagonista una dipendente pubblica di Sassari, Ilaria Onorato, che in pochi mesi ha conquistato i due riconoscimenti nelle sue prime partecipazioni ai concorsi per pasticceri.

Prima a livello regionale, poi sfidando concorrenti in arrivo da tutta Italia. A Silanos si è presentata quasi per caso. Dopo la conquista della medaglia d'oro, il delegato regionle della Federazione Italiana Pasticceri Gelatai Cioccolattieri Manolo Albano, l'ha convinta a presentarsi a Carrarafiere, dove è arrivato il prestigioso riconoscimento. Circa 100 i dolci presentati, molti creati da pasticceri professionisti. Ilaria Onorato ha iniziato da bambina con il Dolce Forno con cui preparava i biscotti. La passione è rimasta, e per migliorare le tecniche ha partecipato a diversi corsi .

«Con il lockdown ho sperimentato e ho scoperto il lievito madre. È stata una folgorazione», spiega. Rimarrà solo una passione. «Certo, il mio lavoro è un altro e rimarrà tale», aggiunge. A casa sua i dolci durano poco. «Ma perché li regalo subito a parenti, amici, colleghi». Particolarmente fortunati. «Tengo il minimo sindacale per mio marito e mia figlia - conclude - troppe le tentazioni».

© Riproduzione riservata