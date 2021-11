"I miei tre bambini sono affetti da broncopolmonite acuta, come risultato da analisi private. Mi sono recata al reparto Pediatria dell'ospedale San Pietro di Sassari e un medico mi ha risposto che non c'è posto e li posso curare anche a casa, a mie spese. Al limite potevano fare un ricovero d'urgenza e sistemarli in corsia".

Sono le parole indignate di Lara Piras, 33 anni, sui social: "Sono arrabbiatissima - continua Piras -. Il medico mi ha inoltre detto che gli stavo facendo perdere tempo". La vicenda, oltre al notevole clamore, ha procurato la solidarietà alla donna di centinaia di cittadini. I due bambini più piccoli ora si trovano ricoverati nel reparto Pediatria dell'ospedale di Alghero.

"Hanno la saturazione bassa e sono preoccupata - precisa la donna - Quando sarà tutto finito è mia intenzione inoltrare denuncia contro il medico dell'ospedale di San Pietro. Il fatto è troppo grave per passare nel dimenticatoio". Questo pomeriggio l'Aou di Sassari, interpellata sull'argomento, ha dichiarato di non voler rilasciare al momento alcuna replica ufficiale sull'accaduto.

