A Sassari situazione preoccupante in via Principessa Jolanda. Nel tardo pomeriggio si è sviluppata da una tubatura una fuga di gas. Da quasi due ore il tratto di strada interessato è stato transennato ed è impedita la circolazione in ambo i sensi.

Sul posto la polizia locale di Sassari e diversi mezzi del vigili del fuoco, inviati dalla centrale operativa del capoluogo. I tecnici della Medea, l'azienda che fornisce il gas, sono al lavoro per riparare la perdita. Ovviamente molta preoccupazione tra i residenti. Disagi al traffico nelle zone circostanti.

© Riproduzione riservata