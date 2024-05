Frontale tra due macchine in tarda serata a Sassari tra una Punto e una Alfa Romeo 156. Per cause ancora da accertare le due autovetture si sono scontrate davanti alla chiesa di Santa Maria di Betlem e all'altezza del distributore di benzina.

Nella collisione è rimasto ferito un bambino che, secondo quanto trapela, ha riportato una ferita alla testa e non sarebbe grave.

Sul posto sono presenti gli agenti della polizia locale per gli accertamenti del caso e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona.



