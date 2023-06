Passaggio a livello di Sant'Orsola, quartiere residenziale di Sassari, sempre più al centro di polemiche.

Dopo le buche grandi quanto crateri in prossimità dei binari, recentemente ricoperte d'asfalto, ma per mesi terrore degli automobilisti e cause di danni a carrozzerie e ammortizzatori, sempre più impellente il problema delle lunghe attese e delle code che si creano al passaggio dei treni, cioè quando il passaggio a livello è chiuso. Solo stamattina si sono creati almeno due chilometri di code e un attesa di 20 minuti prima dell'apertura alla circolazione.

Un problema risaputo e sempre insoluto. Qualche automobilista chiama in causa l'arretratezza dei sistemi digitali delle Ferrovie dello Stato. Specie in Sardegna. Fatto sta che certe attese si potevano sopportare negli anni 50 e non nel 2023.



