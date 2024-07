Un’altra condanna per Claudio Dettori, il 27enne sassarese che già sconta l’ergastolo per l’omicidio di Antonio Fara, ucciso nel 2021.

Ieri in tribunale a Sassari la giudice Antonietta Crobu ha disposto la pena di un anno e 10 mesi per un episodio del 2019 in cui il giovane aveva aggredito una ragazza, sua compagna all’epoca, in via Tavolara, al culmine di un litigio, e dopo aver provato a “infilarla” in un cestino dei rifiuti l’aveva buttata a terra con violenza. A riprendere la scena un autista dell’Atp in un video poi divenuto virale oltre a rappresentare la prova regina del processo.

Per il pm gli elementi a carico di Dettori sono chiari e incontrovertibili mentre per l’avvocato della difesa Giuseppe Onorato il suo assistito sarebbe stato provocato dalla ragazza esasperandolo fino al punto di reagire. Stesso concetto ribadito dall’imputato nel corso di alcune dichiarazioni spontanee prima della discussione.

