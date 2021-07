Incidente stradale nel tardo pomeriggio a Sassari, in viale Porto Torres, poco distante da un noto centro commerciale. Due Citroen che viaggiavano in direzione Porto Torres, nei pressi di un distributore di benzina, per cause che rimangono da precisare si sono scontrate violentemente. Sulla Citroen azzurra viaggiavano 2 donne con 2 bambini, nell'altra una coppia di genitori insieme alla figlia. Tutte le persone sono state accompagnate al pronto soccorso per accertamenti. Nessuna di loro per fortuna è apparsa in condizioni gravi. Sul luogo dell'incidente anche la polizia locale di Sassari, per gli accertamenti del caso.



