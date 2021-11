Pareva che all'istituto scolastico Canopoleno di Sassari la situazione coronavirus si fosse stabilizzata. Invece i positivi accertati con i test molecolari sono saliti a 30. In una prima fase erano 15. Per cui l'ATS ha deciso, in via cautelativa, la sospensione delle attività didattiche di tutte le classi della scuola media sino al 9 dicembre 2021.

Nella nota che l'ATS ha inviato alla dirigenza scolastica dell'istituto, anche in virtù delle altre classi del liceo e delle elementari che continuano le lezioni in presenza, "si raccomanda una scrupolosa attenzione nell'utilizzo delle misure igieniche quali corretto uso della mascherina, areazione ambienti, distanziamento fisico. Chiunque inoltre sviluppi sintomatologia faccia dovuta segnalazione e resti in casa in attesa del nostro intervento".

© Riproduzione riservata