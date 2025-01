Colpisce un passante alla testa per rubargli il cellulare e scappa. È successo ieri a Sassari in una via del centro storico quando un trentenne ha sottratto il telefonino a un uomo per poi darsi alla fuga.

Sul posto è intervenuta la polizia locale che, dopo aver acquisito la descrizione del sospettato, si è messa alla ricerca della persona trovandola dopo 10 minuti e arrestandola.

Stamattina si è tenuta la direttissima e per l'uomo, difeso dall'avvocato Marco Salaris, il giudice Paolo Bulla ha disposto la convalida dell'arresto e l'obbligo di presentazione al comando della Municipale.

