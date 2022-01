Il comune di Sassari ha pubblicato i concorsi di progettazione per la “Realizzazione del nuovo centro intermodale, con il parcheggio Via XXV Aprile e la piazza sovrastante nello spazio dell'ex Gazometro'' e per il “Restauro e riconversione funzionale del fabbricato Ex Centrale Elettrica”.

Si tratta del centro di interscambio passeggeri, rappresenta uno dei più importanti obiettivi dell'Amministrazione comunale ed è stato bloccato da decenni da problematiche e criticità che hanno interessato le varie fasi. Il recupero dell’area di via XXV Aprile è inserito in un più ampio progetto di riqualificazione urbana di tutta la zona compresa tra corso Vico e via San Paolo.

Il primo intervento dovrà restituire alla città uno spazio da anni in condizione di degrado. Il recupero dell’area consisterà nella sua utilizzazione come parcheggio, al livello stradale di via XXV Aprile, e di una piazza all’altezza di corso Vico. Il secondo concorso di progettazione riguarda il restauro e la riconversione funzionale di un edificio di archeologia industriale. L'investimento totale è di circa 28 milioni di euro.

