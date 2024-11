Una perdita idrica come possibile causa del cedimento del basolato stamattina in via Turritana a Sassari. Immediato l'intervento degli agenti della polizia locale che hanno chiuso la strada e fatto deviare il traffico.

Subito dopo l'arrivo dei tecnici del settore Infrastrutture della Mobilità che hanno effettuato il sopralluogo mettendo in sicurezza la zona. Il danno è circoscritto alla zona dove è ceduto il basalto e, dai primi risultati, sembrerebbe che il problema sia stato causato da una perdita idrica.

Il Comune ha già scritto ad Abbanoa in merito a quanto accaduto, chiedendo di intervenire quanto prima per risolvere la situazione e ripristinare il basolato. Ora il gestore del sistema idrico dovrà procedere con i riscontri. Fino a quel momento non è possibile adottare misure alternative alla chiusura del tratto di strada, come ad esempio la predisposizione di una piastra metallica.

«Se dovesse essere confermato che la causa del cedimento è dovuta a una perdita», ha commentato l’assessore alle Infrastrutture della Mobilità Massimo Rizzu, «chiederemo che l’intervento sia effettuato nel più breve tempo possibile per il ripristino dello stato dei luoghi e ridurre al minimo i disagi legati alla viabilità».



