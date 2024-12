La slitta con le renne va bene al Polo, ma a Sassari meglio il cavallo. E così alle 9.30 Babbo Natale e tre suoi aiutanti elfi si sono presentati in sella ai loro destrieri per portare i doni ai pazienti oncologici dell’Ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

L'iniziativa è voluta per il terzo anno di fila da Annalisa Sanna, paziente oncologica, che oltre ai panettoni ha portato anche un messaggio di speranza al reparto di Oncologia medica di via de Nicola. Per la realizzazione dell’iniziativa sono state coinvolte l’associazione ippica “Il monello” e l’associazione di oncoematologia “Mariangela Pinna” odv.

Paziente oncologica dal 2017 e appassionata di equitazione Annalisa Sanna spiega: «Macrusa è un cavallo al quale sono molto affezionata, ormai da sei anni. Quando sto male e quando faccio la chemioterapia, mi aiuta molto perché lei si cura di me e io di lei. Con questo gesto vorrei dimostrare alle pazienti e ai pazienti che, nonostante la malattia e la terapia, si può sempre continuare a sognare e si può continuare a fare una vita normale».

