Incidente in viale San Pietro a Sassari intorno alle 18 di sabato. Per cause ancora da accertare, il conducente di una Fiat è finito contro le ringhiere che separano il marciapiede dalla strada, all'altezza del Bar 2000.

L'automobile ne ha abbattute un paio che, cadendo, secondo una prima ricostruzione, avrebbero colpito un giovane passante, per fortuna senza gravi conseguenze.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e l'ambulanza che ha trasportato il ferito in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata.



