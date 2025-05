Allarme vegetazione lungo le strade della Nurra in provincia di Sassari.

La denuncia viene da Patrizia Tilocca, consigliera della Municipalità ed esponente dell’opposizione nel Consiglio. «Le strade provinciali - afferma - sono invase dall’erba non sfalciata. Una situazione pericolosa che compromette la visibilità dei conducenti».

Lungo la Sp 4 e la Sp 18 le piante si sono “allungate” fino alla carreggiata, a doppia corsia, rendendo molto pericolosa la viabilità. «Abbiamo - continua Tilocca, che fa parte del coordinamento cittadino di Sardegna al Centro 20Venti - pullman dell’Arst, furgoni delle varie aziende zootecniche nell’area, trattori e camion che portano il latte, costretti a procedere in prima per non fare un frontale».

Ma con la stagione estiva alle porte la criticità supera la dimensione locale. «Deve essere questo - conclude Patrizia Tilocca - il biglietto da visita per i turisti? È questo che vogliamo far vedere delle nostre terre?». Il paragone fatto dalla consigliera con la Gallura causa più di una riflessione. «Lì lo sfalcio dell’erba è stato fatto da tempo. Mi auguro che si attivi la Provincia anche da noi».

Intanto molti agricoltori per evitare incidenti hanno pulito le banchine negli ingressi delle loro aziende.

