Ottimo riscontro per il primo appuntamento organizzato al teatro Astra dalla Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, in collaborazione con la Commissione per le pari opportunità e con il supporto del Settore Politiche educative del Comune di Sassari.

Il convegno mattutino dal titolo “Diritti dei minori tra violenza di genere e violenza assistita” è stato dedicato agli alunni delle scuole secondarie di primo grado. Il tema è stato molto coinvolgente e i minori nelle loro profonde interpretazioni, mediante elaborati e poesie, hanno dimostrato grande interesse e coinvolgimento sul tema dei diritti loro dedicati. È stato un primo importante appuntamento per una condivisione di obiettivi per il benessere dei minori ai quali la Garante intende dare voce nell’esercizio del suo ruolo come soggetto terzo indipendente a garanzia dei minori, in tutti gli ambiti e ovunque essi si trovino, in particolare se in condizione di fragilità come nelle comunità di accoglienza, ospedalizzazione e disabili. La Garante valuta situazioni generali e particolari in cui è possibile ravvisare rischi e violazioni dei diritti dei minori.

Ampia partecipazione anche nella sessione del pomeriggio, improntata sulla centralità del minore nelle diverse vicende della famiglia e della società, con relatori e relatrici di grande competenza: il presidente del Tribunale dei Minori Guido Vecchione, la Procuratrice Capo della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Sassari Luisella Paola Fenu, per la Asl Alessandra Nivoli psichiatra responsabile del centro di Vittimologia adulti, Lorenza Bazzoni, psicoterapeuta referente Glamm vittimologia minorile e Gabriela Bertoncelli presidente della Commissione pari opportunità del Comune di Sassari. Presenti anche il sindaco Nanni Campus, la prefetta Paola Dessì, don Salvatore Fois, Giovanni Sotgiu per l’Università, il presidente del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Sassari Gabriele Satta. Presenti per l’intera giornata e partecipi il presidente del Consiglio comunale Maurilio Murru e gli assessori Laura Useri e Gianfranco Meazza.

Alla Tavola rotonda hanno partecipato presidenti e rappresentanti di associazioni forensi e noti giuristi, oltre a presidenti e rappresentanti dei Comitati Unici di Garanzia delle Asl, dell’Aou e dell’Università di Sassari, rappresentanti della Polizia di Stato e Carabinieri. A seguito dell’evento saranno attivati specifici tavoli tecnici per un lavoro in rete tra enti, istituzioni, forze dell’ordine, scuole, servizi territoriali e oratori.

