La Provincia di Sassari ha assegnato i lavori di realizzazione della rotatoria sulla provinciale ex 131 Sassari-Porto Torres, nell’incrocio in località Bancali.

Un progetto tanto atteso, finalizzato a mettere in sicurezza una delle intersezioni più critiche che collegano i due comuni del nord ovest della Sardegna.

L’incrocio a raso è chiamato il “bivio della morte” proprio per il numero di gravi incidenti, anche mortali, che si sono registrati negli anni. L’appalto è stato aggiudicato alla impresa So.Gen.A. srl di Roma per un importo di circa 447mila e 594 euro.

Il progetto prevede la realizzazione di una rotatoria, un intervento inserito nella programmazione quinquennale, approvata già da mesi, a valere sulle risorse ottenute dal ministero delle Infrastrutture per nuovi ed ulteriori interventi di manutenzione straordinaria della viabilità provinciale.

Dopo il via libera dei Comuni di Sassari e Porto Torres, l’amministrazione provinciale ha provveduto ad avviare gli ultimi adempimenti per far partire i lavori della rotatoria spartitraffico, un intervento necessario a regolare la viabilità e a mettere in sicurezza il collegamento con l’asse viario per Sassari.

