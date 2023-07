A Sassari da diverse notti nel quartiere Latte Dolce non si dorme più. Specialmente in via Bottego (e dintorni).

Dopo la mezzanotte, probabilmente per un falso contatto, ad ogni ora (sino ad alba inoltrata) si aziona l'allarme del supermercato Conad ubicato da quelle parti. I residenti vengono continuamente svegliati di soprassalto dall'allarme impazzito ed è impossibile riprendere il sonno e riposare in maniera adeguata. Ora, esasperati, minacciano un esposto alle autorità competenti.

«Una situazione che va avanti da giorni e alla quale non è stata ancora trovata soluzione - spiegano -. Ci siamo più volte lamentati con la direzione del supermercato, ma sinora non è stato fatto nulla. Oggi ci è stato assicurato un intervento definitivo. Vedremo stanotte. Soprattutto speriamo di non essere più svegliati da sirene impazzite allo scoccare di ogni ora».

