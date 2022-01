Muore a 19 anni Antonio Chessa, il ragazzo di Sassari rimasto vittima di un grave incidente accaduto il 20 ottobre scorso nella strada vicinale di San Quirico. Il decesso, dopo due mesi di agonia, è avvenuto nella tarda serata di ieri nel reparto di Rianimazione dell’ospedale civile Santissima Annunziata, in cui era stato ricoverato dopo lo schianto violento contro un muro a bordo della sua due ruote.

Il ragazzo aveva perso il controllo della moto mentre percorreva la strada di campagna per rientrare a casa. Nell’impatto era stato sbalzato a terra. Sul posto erano intervenuti i sanitari del 118: le sue condizioni erano apparse subito gravi. Addosso il giovane non aveva documenti e solo durante la notte la madre aveva ricevuto notizie sulle condizioni di salute del figlio da parte degli operatori sanitari, quando si era accorta che Antonio non aveva fatto rientro a casa. Sui social parenti e amici hanno rivolto messaggi e pensieri di dolore e sconforto per la perdita di una giovane vita.

