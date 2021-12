Santa Maria Coghinas avrà molto presto a disposizione una colonnina di ricarica per autovetture elettriche. I lavori, eseguiti da Enel X, sono già a buon punto in piazza Crimea e si concluderanno tra qualche giorno. L'installazione della colonnina faceva parte integrante di un accordo sottoscritto tra l'Unione dei comuni dell'Anglona e della bassa valle del Coghinas con l'Enel stessa.

"Ho scritto una lettera all'Enel, perché rispetto a quell'accordo era inadempiente.- commenta il sindaco di Santa Maria Coghinas Pietro Carbini -. Ora speriamo che le colonnine vengano montate anche in tutti gli altri comuni dell'Unione, ma parrebbe si vada in questa direzione. Ad ogni modo quello della colonnina per auto elettriche è stato un intervento voluto con determinazione dalla nostra Amministrazione e non comporta nessun onere per le casse comunali. Da sempre abbiamo creduto in una svolta green. Nel corso degli anni infatti a Santa Maria Coghinas sono state sostituite, con la tecnologia Led, tutte le lampade dell'illuminazione pubblica e saranno costruiti a breve altri due impianti fotovoltaici. Ora la ciliegina della colonnina e un rapporto più proficuo con Enel".

Nella foto la colonnina di ricarica in piazza Crimea ( foto Tellini)

