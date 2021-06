Continuano a salire i casi di coronavirus a Sassari. In base all’ultimo bollettino reso noto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gian Vittorio Campus, sono salite a 71 le persone che sono state contagiate dal Covid-19, di cui tre ricoverate in ospedale. Rispetto all’ultimo aggiornamento, si registrano 11 nuove positività al virus. Sale anche il numero delle persone in quarantena, ora a 171.

Doccia fredda anche a Sennori: il centro della Romangia, che sembrava avviarsi a diventare Covid-free, ora registra due nuovi casi di positività al coronavirus, che porta il totale a 4. In aumento anche le persone che sono in quarantena: 14.

A Thiesi c’è preoccupazione per i vaccini destinati agli over 40. “Non appena ho letto la comunicazione ufficiale del presidente della Regione Sardegna circa l’arrivo di 86.000 dosi di Pfizer mi sono attivato immediatamente in modo da avere i vaccini per concludere la fascia 40/49 – ha dichiarato il sindaco, Gianfranco Soletta -. Purtroppo la situazione è questa, i vaccini arrivati in Sardegna sono da destinare prevalentemente ai richiami e pertanto le dosi arrivate non sono sufficienti per iniziare le prime dosi delle altre fasce d’età. Ho appena sentito il responsabile che si occupa del fabbisogno dei vaccini per gli hub del sassarese e mi darà una risposta in merito alla richiesta di avere nell’immediato se non tutti almeno una parte dei vaccini previsti per Thiesi”.

“Capisco il disagio dei cittadini – continua - e spero che anche voi capiate quanto sia avvilente per me questa perenne situazione di incertezza, non potervi dare risposte certe e per tempo è demoralizzante e mi dispiace. Capisco che la situazione non è semplice e che questa incertezza desta non poca preoccupazione in tutti noi ma chiedo di avere un po’ di pazienza per capire quali saranno gli sviluppi dopo la telefonata di domani”.

