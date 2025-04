La manifestazione “Escape from Asinara” - Fuga dall'Asinara, la gara di corsa e nuoto che ha fatto il suo esordio sull’isola dell’Asinara nel 2024, si ripropone una seconda volta il 28 settembre prossimo. Significa correre e nuotare in una gara inedita, definita aquathlon adventure dal suo inventore Fabrizio Baralla, ex azzurro di Triathlon.

Un’idea che nasce dalla storicità dell’isola che fu carcere nel secolo scorso. Escape è un avventura sportiva che si sviluppa in un contesto naturale come il Parco Nazionale del Asinara, unendo due dei comuni principali del Golfo: Porto Torres e Stintino. Coinvolge diversi atleti che si cimenteranno nel nuoto e nella corsa. La partenza è prevista da Cala Reale, sull’isola dell’Asinara, con arrivo alla Pelosetta con frazioni di 14,4 km di corsa, 1,7 km di nuoto, altri 1600 metri di corsa e infine 900 metri nuoto. Gara F.i.Tri con regolamento federale ma con alcune caratteristiche specifiche: la boa contenitiva nella quale, durante le frazioni di nuoto e l’ attraversamento dell’Isola Piana, verranno trasportate le scarpe e tutta l’ attrezzatura; tutti i “fuggitivi” dovranno essere autonomi dal punto di vista dell’integrazione, messaggio di educazione ambientale per una gara ecologica. La novità di questa seconda edizione sarà Escape Team, dove un podista ed un nuotatore su divideranno la fuga dall’isola in un autentica staffetta.

