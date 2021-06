Un angolo dell’Asinara dedicato alla scoperta dei cetacei e del Santuario Pelagos attraverso pannelli illustrativi e un focus sulle principali specie che frequentano il mare dell’isola.

Una iniziativa in programma il 10 giugno organizzata in occasione della “Giornata mondiale degli Oceani”, messa in piedi dal Parco nazionale dell’Asinara e la sua Area marina protetta che, attraverso l’associazione Crama - Centro recupero animali marini - ha previsto un appuntamento rivolto a tutti i visitatori dell’area protetta dal titolo “L'Asinara e il Santuario dei Cetacei”. Particolare cura verrà posta nell’approfondimento della biologia di queste specie, dei rischi che corrono durante la loro vita ed in particolare il problema della plastica, con alcune indicazioni sul comportamento da tenere durante un loro incontro.

La visita aperta a tutti si svolgerà presso l’Osservatorio del Mare di Cala Reale dove è stato allestito uno spazio riservato alla conoscenza dei cetacei e del Santuario Pelagos. In linea con l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, l’evento intende mobilitare la comunità scientifica, i governi, il settore privato e la società civile intorno a un programma comune di ricerca e di innovazione tecnologica.

Nel 2019 le aree marine avevano sottoscritto un protocollo d'intesa con l'obiettivo di incrementare le azioni di tutela e conservazione del Santuario dei mammiferi Marini Pelagos con particolare riferimento ad un maggior coinvolgimento dei Comuni costieri firmatari della Carta di partenariato Pelagos. Le aree protette che hanno sottoscritto il documento sono Portofino, Cinque Terre, Isola di Bergeggi, Secche della Meloria, Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano e Parco nazionale dell'Asinara.

