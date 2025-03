Il festival “Dall'altra parte del mare” arriva domani, mercoledì 12 marzo a Usini e giovedì 13 a Ittiri con un appuntamento imperdibile. Sarà Giovanni Impastato, accompagnato da Raffaele Sari, a presentare il suo libro “Resistere a Mafiopoli”, un momento di riflessione sulla lotta alla mafia, con un focus speciale sulla figura del fratello dell’autore, Peppino Impastato, ucciso in un agguato mafioso.

Un appuntamento unico per riflettere insieme sulla memoria e sull'impegno per la legalità. Giovanni Impastato, che ha raccolto l’eredità del fratello ucciso dalla mafia nel 1978, continua la battaglia per la verità e la giustizia, portando avanti il lavoro di sensibilizzazione e contrasto alla criminalità organizzata. Il libro “Resistere a Mafiopoli” è l’unica intervista a Giovanni Impastato che è divenuta un libro, in cui il fratello di Peppino Impastato – ucciso dalla mafia il 9 maggio del 1978 – risponde alle domande e alle richieste di approfondimento del giornalista Franco Vassia. Dopo la prima edizione del 2009 il libro viene rieditato a distanza di quasi quindici anni con una nota di aggiornamento, in cui vengono evidenziate le ulteriori battaglie vinte negli anni seguenti a quella prima pubblicazione, e sottolineato come il rapporto tra la famiglia Impastato e Cinisi, la Mafiopoli del titolo, sia cambiato grazie all’inarrestabile impegno di Casa Memoria e alla risposta di una società civile mossa da nuove sensibilità.

A partire dalla loro infanzia e arrivando ai giorni nostri, Giovanni Impastato tesse un racconto di famiglia che è al contempo un’analisi della storia, politica e civile, del nostro Paese. L'evento è organizzato dall’ Associazione Itinerandia e dalla libreria Cyrano di Alghero, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Ittiri il Sistema Bibliotecario Coros Figulinas e la COMES Cooperativa Mediateche Sarde .

