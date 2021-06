Centinaia di persone hanno preso parte al corteo di protesta organizzato dal Comitato Punta Giglio Libera per dire no al progetto del Rifugio di Mare sulla falesia. Tantissime persone si sono messe in marcia per chiedere di spegnare le ruspe e accertare, con maggior cura, la regolarità della procedura di autorizzazione delle opere in corso nel cuore del Parco di Porto Conte, a Punta Giglio, nelle ex postazioni militari.

Il corteo (foto Fiori)

L’iniziativa ha preso il via dal colle del Balaguer, con vista sulla contestata falesia, “luogo-simbolo – hanno spiegato gli organizzatori - attraverso il quale si intende allacciare la protesta per Punta Giglio a quella della salvaguardia del territorio tutto”.

Il lungo e colorato corteo di sostenitori ha proseguito nel lungomare Valencia, attraversando le principali strade cittadine per giungere nel centro storico, in piazza Pino Piras.

Un momento della manifestazione (foto Fiori)

