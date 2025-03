Il Parco nazionale dell’Asinara si prepara a girare pagina dopo la nomina del commissario straordinario, Gianluca Mureddu, una gestione provvisoria reiterata da tempo, in un territorio che chiede una governance completa ed una figura autorevole. La lunga battaglia del territorio ha ottenuto una risposta da Roma. Il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin ha proposto una terna di nomi alla governatrice della Regione Sardegna, Alessandra Todde, una rosa di tre nominativi candidati alla carica di presidente del Parco dell’Asinara, così da poter porre fine al lungo periodo di commissariamento.

Si tratta del toscano Edoardo Lazzarini, Manuela Abetino, originaria della Gallura come l’attuale commissario Mureddu, biologo di La Maddalena, anche lui facente parte della terna di nomi sui quali, entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, la presidente Todde dovrà esprimere l’intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il termine senza che sia stato raggiunto l’accordo, il Ministro dell’Ambiente, sentite le commissioni parlamentari competenti, provvede alla nomina del presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. La notizia del passo in avanti compiuto dal Ministero dell'Ambiente, è stata data dal sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, durante la discussione in aula della mozione proposta dall’intero consiglio comunale per chiedere la nomina del presidente del Parco. Un dispositivo approvato all’unanimità, da tutti i gruppi di maggioranza e opposizione presenti.

L'atto verrà condiviso da tutti i consigli comunali dei Comuni che si affacciano sul Golfo dell’Asinara. Un passaggio conseguente al documento indirizzato al ministro Pichetto Fratin dai presidenti dei consigli comunali della Rete Metropolitana di Sassari. «Una mozione condivisa da tutti i gruppi che compongono l’assemblea civica in cui si sottolinea l’importanza della figura istituzionale del presidente – ha detto Franco Satta, presidente del consiglio a Porto Torres – sia dal punto di vista della legale rappresentanza, sia sotto il profilo dell’impulso di indirizzo strategico e gestionale, svolta dagli organi che compongono la governance, come precisato nel documento». Soddisfatti anche i consiglieri comunali e i capigruppo firmatari della mozione.

© Riproduzione riservata