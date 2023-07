Grande successo, a Pozzomaggiore, per la seconda edizione di "Notte di Mezza Estate", evento organizzato dall'Associazione Culturale Intercomunale Isperas e da Nurkara Soccorso per ricordare Giusy Devino.

Una serata all'insegna dell'artigianato locale, ma anche di musica e giochi per bambini che hanno animato piazza Convento.

«La manifestazione, perfettamente riuscita, è stata nei fatti esattamente ciò che nella nostra mente abbiamo pensato: una festa colorata, allegra, condivisa e coinvolgente, che ha visto la piazza animarsi con bambini, famiglie, ragazzi e adulti contemporaneamente - dichiarano i promotori -. I ringraziamenti di rito vanno agli espositori, a tutti i musicisti, all'associazione Tricirco, ai tecnici del server e a coloro che ci hanno messo a disposizione gli arredi della piazza, e ai numerosi volontari che sino a tarda notte sono stati presenti».

«Tra i musicisti un ringraziamento particolare ai musicisti pozzomaggioresi, dai più giovani (vere rivelazioni come Gabriele Loi de "I Marciapiede" e il batterista Mario Carta) ai più grandi che per l'occasione hanno dato vita ad una reunion storica - concludono gli organizzatori -. Un grazie speciale a Maria Cau che ha condotto, con sentita emozione, la serata. Infine un ringraziamento al Comune di Pozzomaggiore che ha messo a disposizione il palco e a Padre Antonio che ci ha gentilmente prestato le sedie per la serata».

