La campagna elettorale di Alghero si scalda sui cumuli di posidonia spiaggiata di San Giovanni, sito di stoccaggio temporaneo delle cosiddette “alghe”.

La coalizione di centrodestra che sostiene il candidato sindaco Marco Tedde lamenta che ormai le montagne di posidonia «impediscono la vista di Capo Caccia» e invitano l’assessore all’Ambiente Andrea Montis candidato nella coalizione avversaria del Campo largo di provvedere.

«Una situazione mai vista – spiegano i sostenitori di Tedde - che all'inizio della stagione turistica occorreva evitare e che sta creando danni di immagine pesanti».

I rappresentanti del centrodestra civico e sardista si appellano all’avversario Cacciotto perché «faccia valere la sua autorevolezza, bacchettando Montis e il sindaco e facendogli capire che gli algheresi sono stanchi di queste singolari negligenze. Lo stato di incuria ci meraviglia ancor di più perché Conoci aveva dichiarato che Montis non poteva dimettersi da assessore di una giunta di cdx perché impegnato a lavorare per risolvere i problemi in materia ambientale di Alghero. Ma è evidente che così non è».









