L’impianto per il trattamento della posidonia in esubero ad Alghero è in fase avanzata di realizzazione e adesso il Consorzio industriale ha bandito la gara anche per la “messa a riserva” ovvero il grande piazzale appositamente progettato per ricevere il materiale vegetale raccolto nelle spiagge.

«Si sta quindi giungendo al termine di un lavoro proposto e fortemente voluto dalla nostra amministrazione che, coinvolgendo con un protocollo d’intesa la Provincia di Sassari e il Consorzio Industriale, ha visto ottenere 5 milioni di euro di fondi Pnrr per l’impianto di trattamento e 2 milioni per la messa a riserva dalla Regione», commenta soddisfatto l’ex sindaco Mario Conoci. «Sette milioni in tutto che consentiranno di risolvere definitivamente il “problema” del fenomeno naturale dello spiaggiamento della posidonia sui nostri litorali, e di farlo in modo virtuoso e rispettoso dell’ambiente, secondo i principi della circolarità», aggiunge Conoci.

«Siamo orgogliosi di aver avviato da zero questa iniziativa ed oggi vederla, in così breve tempo, vicina al traguardo», chiude l’ex sindaco di Alghero.

© Riproduzione riservata