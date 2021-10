Atto vandalico ai danni dell’Istituto superiore Mario Paglietti, l’edificio scolastico situato sul Lungomare Balai a Porto Torres. Alcuni teppisti, di cui non si conosce ancora l’identità, hanno lanciato pietre contro la scuola danneggiando i vetri del laboratorio di meccanica, uno dei locali che si affaccia nel cortile interno dell’edificio.

L’amara scoperta è avvenuta da parte del personale non docente che ha immediatamente comunicato l’avvenuto raid, commesso probabilmente fuori dall’orario dell’attività didattica, alla dirigenza scolastica, la quale si trova ancora una volta a dover fare i conti con episodi di distruzione e inciviltà. Continuano a ripetersi, infatti, le azioni di vandalismo contro gli edifici scolastici presi di mira da gruppi di ragazzini annoiati che danneggiano il bene pubblico.

Si indaga per risalire all’identità di coloro che hanno preso a sassate la vetrata di uno dei locali del plesso dell’Istituto Nautico, utilizzato per l’attività tecnica pratica dalle classi degli studenti del triennio. Lo scorso anno erano stati imbrattati con scritte spray i muri della facciata e il portone di ingresso del plesso scolastico dell’Istituto professionale per manutenzioni tecniche ed elettroniche.

