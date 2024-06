Un taxi solidale nell’ambito del progetto “Città a impatto positivo” finalizzato a migliorare la qualità della vita delle persone attraverso la diffusione e l’affermazione di una cultura inclusiva ad impatto positivo.

Il Comune di Porto Torres ha indetto una manifestazione d’interesse per la concessione, in contratto di comodato gratuito, di un autoveicolo appositamente attrezzato per il trasporto di persone con disabilità, anziane e comunque di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari, residenti nel territorio.

L'avviso è rivolto a società legalmente riconosciute con disponibilità di statuto e regolamento.

L’associazione individuata a svolgere il servizio cosiddetto di “taxi solidale” si impegnerà a utilizzare con la dovuta diligenza l’autoveicolo che dovrà essere utilizzato per svolgere i seguenti servizi: accompagnamento in fascia oraria mattutina di cittadini svantaggiati che hanno necessità di recarsi al poliambulatorio in località Andriolu per visite mediche; accompagnamento per attività rivolte ai cittadini con disabilità che venga rappresentata dalle associazioni, all'interno del territorio comunale e paesi limitrofi; accompagnamento per trasporto dei bambini disabili presso le scuole; accompagnamento per servizi rivolti alla popolazione fragile.

Il contratto ha durata di 2 anni con possibilità di rinnovo subordinata alla valutazione positiva del servizio svolto.

