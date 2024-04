La giunta comunale di Porto Torres ha dato il via libera al progetto esecutivo sugli interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale cittadina. Un milione di euro le risorse complessive destinate ai lavori sulla messa in sicurezza della viabilità, di cui 500mila stanziati dalla Regione e ulteriori 500mila quale quota di cofinanziamento a carico del Comune. Le somme serviranno in particolare per porre rimedio a tutte le criticità, spesso segnalate dai cittadini, che rendono difficoltoso il transito e spesso minano il percorso stradale. Il progetto è stato rimodulato a seguito del nuovo prezzario dei lavori pubblici approvato dalla Regione. Gli interventi si concentreranno nella circonvallazione sud-est e in alcune vie del quartiere di Serra Li Pozzi, (via del Mirto, del Melo e del Pero), nella zona Oleandro, in via Antonelli e via Enrico Costa, le vie Pratolini e Pirandello, per proseguire nelle strade di via Manzoni e via Alfieri, via Adelasia e via Lamarmora e infine via Benedetto Croce. L’obiettivo è restituire condizioni di maggiore decoro alla rete stradale cittadina.

© Riproduzione riservata